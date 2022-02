Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a afirmat ca Romania sustine aderarea Ucrainei, a Republicii Moldova si a Georgiei la Uniunea Europeana, dar crede ca o aderare rapida este foarte greu de realizat, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Asociația pentru Dezvoltare Activa organizeaza in perioada 15 – 28 februarie 2022 un schimb internațional de tineri cu participanți din Romania, Malta, Armenia, Bosnia și Herțegovina, Turcia, Palestina, Spania, Ucraina, Lituania și Republica Moldova. Proiectul urmarește sa contribuie la creșterea conștiinței…

- Ministrul Bogdan Aurescu va prezenta evaluarea partii romane asupra stadiului actual al crizei si impactul asupra securitatii euroatlantice, inclusiv din perspectiva ingrijoratoare a declansarii unei agresiuni armate.„Ministrul de externe roman va sustine necesitatea continuarii eforturilor pentru gasirea…

- În contextul tensiunilor la granița Ucrainei, dar și al unor probleme la nivel național, ministrul Apararii al Republicii Moldova, Anatolie Nosatîi, a venit cu detalii despre capacitatea Guvernului de a înfrunta înca o criza, pe lânga cea pandemica și a gazului. …

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat ca Romania nu va fi in pericol in cazul in care Rusia va ataca Ucraina. Ministrul i-a dat o replica și ambasadorului rus la București, Valeri Kuzmin. Ambsadorul Rusiei la București a afirmat, printre altele, intr-o conferința de presa online, ca Moscova vrea…

- Alte 3.971 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 421 de cazuri in regiunea transnistreana. Autoritațile raporteaza a patra zi consecutiv un record absolut de cazuri pentru țara noastra. Menționam ca 3.971 de cazuri inregistrate…

- Secretarul de stat pentru politica de aparare, planificare si relatii internationale din MApN, Simona Cojocaru, a primit luni, de la ambasadoarea Frantei, insemnele de Cavaler al Ordinului National al Meritului, potrivit agerpres . Distinctia i-a fost conferita oficialului roman intr-o ceremonie care…

- V. Dincu: Avioanele F-16 din Norvegia vor ajunge in Romania modernizate Vasile Dâncu. Foto: Arhiva/ Alexandru Dolea Ministerul Apararii Naționale a trimis Parlamentului o solicitare de aprobare prealabila pentru achiziția a 32 de avioane de vânatoare F16…