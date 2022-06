Stiri pe aceeasi tema

Șeful Ministerului Apararii Naționale (MApN), Vasile Dincu, a reacționat cu privire la zvonurile privind escaladarea conflictului din Ucraina, in ziua in care Federația Rusa sarbatorește „Ziua Victoriei".

Ministrul Apararii, Vasile Dincu a declarat, vineri, despre livrarea de armament catre Ucraina, ca in acest moment, tara noastra nu a avut cereri. Federația Rusa a anunțat ca statele care sprijina militar Ucraina vor avea de suferit consecințe fulgeratoare.

Lumea trebuie sa fie pregatita pentru un razboi pe "termen lung" in Ucraina, avertizeaza secretarul general al NATO, relateaza BBC.

Mai intai, criza creata de pandemie a scos la iveala slabiciunile interdependentei economice a lumii, iar acum, razboiul din Ucraina zguduie pietele materiilor prime. Strategii, economistii si investitorii se tem ca globalizarea si-a atins probabil momentul de apogeu dupa 30 de ani de crestere.

Papa Francisc a condamnat vineri, la Vatican, "razboiul odios" impotriva "fratilor nostri ucraineni fara aparare", in cadrul unei ceremonii dedicate Ucrainei si Rusiei, relateaza AFP.

Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a anunțat, la Digi24, ca Romania se pregatește de un posibil atac chimic in Ucraina. Oficialul a dat asigurari ca nu exista semne ca acest lucru se poate intampla, dar țara noasta și-a luat unele masuri de prevenție.

Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat in cadrul emisiunii Talk News, difuzata de Profit News, ca Romania nu mai are rabdare in privinta celor patru corvete pe care se straduieste, de mai bine de patru ani, sa le cumpere. Ultima prelungire de doua luni expira luna viitoare.

Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat joi, la Antena 3, ca in opinia sa negocieri serioase intre Rusia și Ucraina vor avea loc doar dupa ce partea rusa va considera ca este in avantaj, ceea ce nu se poate spune in acest moment.