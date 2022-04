Stiri pe aceeasi tema

- Peste 80 de persoane din localitatea argeșeana Boteni au beneficiat sambata de consultații medicale gratuite in cadrul Campaniei „Sanatate pentru sate”, organizata de Voluntarii de la Paraclisul Catedralei Naționale. Consultațiile au avut loc la Centrul Medical din Boteni și au fost efectuate de medici…

- Teo Trandafir are o relație foarte buna cu fiica ei, Maia. Prezentatoarea de la Kanal D prefera sa nu se amestece prea mult in viața copilului ei și sa o lase sa iși ia singura deciziile. Intr-un interviu pentru Click! , vedeta a raspuns la o intrebare și despre iubitul Maiei. In vara anului trecut,…

- Un TIR cu peste 10 tone de alimente, medicamente și paturi donate de oameni din județele Sibiu, Valcea și Olt a plecat spre granita și va ajunge vineri dimineața la Vama Siret. Acesta se va alatura celorlalte 7 TIR-uri ce formeaza convoiul umanitar al Crucii Roșii destinat Ucrainei. ”Crucea Roșie Romana…

- Radu Pietreanu a fost invitat recent la podcastul lui Micutzu, unde a vorbit și despre colegii sai de la „Vacanța Mare”. Actorul, in varsta de 58 de ani, a marturisit ca i-a avertizat sa puna bani deoparte, pentru ca proiectul se va termina la un moment dat. Actorii din „Vacanța Mare” au scris istorie…

- Supercomedia Secretul lui Zorillo, cu Varu Sandel, Alin Panc, Iulian Ilinca (a.k.a. Frankfurt) si Cosmin Selesi in rolurile principale, este din 8 martie in avanpremiera doar in reteaua Happy Cinema. Secretul lui Zorillo ne poarta in vremuri imemoriale, cand dacii sunt amenintati de invazia romana.…

