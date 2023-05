Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a agreat cu reprezentantii Comisiei Europene o serie de principii si criterii legate de sistemul de pensii, printre care se numara crestere varstei de pensionare, treptat, la 65 de ani, pentru ‘fiecare om care lucreaza in Romania’, majorarea treptata a vechimii necesare…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a agreat cu reprezentantii Comisiei Europene o serie de principii si criterii legate de sistemul de pensii, printre care se numara crestere varstei de pensionare, treptat, la 65 de ani, pentru „fiecare om care lucreaza in Romania”, majorarea treptata a vechimii necesare…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anunțat luni, 22 mai, ca dupa discuțiile avute saptamana trecuta la Bruxelles cu reprezentantii Comisiei Europene, alaturi de ministrul Proiectelor Europene, Marcel Boloș, s-a agreat cresterea treptata a varstei de pensionare pentru femeile și barbații din Romania pana…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat, luni, dupa discutiile pe care le-a avut la Bruxelles cu reprezentantii Comisiei Europene, varsta de pensionare va creste treptat pentru toti romanii pana la 65 de ani. „Cresterea treptata a varstei de pensionare, in conformitate cu sistemul public de pensii,…

- Nici nu a devenit premier, ca Marcel Ciolacu si-a capatat un renume cam trist: omul care vorbeste mult si nu face nimic. I-am urmarit declaratiile din ultima jumatate de an. Cand le asculti, mai ca iti vine sa crezi ca PSD a devenit un partid democratic si european, care aproape ca intelege capitalismul. …

- Ministrul PSD al Muncii, Marius Budai, a declarat marți seara, 16 mai, dupa discuțiile de la Bruxelles cu oficialii Comisiei Europene pe tema PNRR, ca „nu va ramane așa cum a negociat USR-ul”.„Asta este vestea buna pentru actualii seniori ai Romaniei și pentru viitorii seniori ai Romaniei. Am avut discuții…

- „Studiul este in analiza la Ministerul Muncii si am convenit in coalitie ca, in momentul in care se va finaliza, vom avea concluziile de la Ministerul Muncii sa poata sa fie prezentate si sa luam o decizie in coalitie”, a afirmat Nicolae Ciuca, chestionat despre faptul ca reprezentantii Bancii Mondiale…

- Pensii speciale trebuiesc eliminate pentru a vindeca anumite rani in societate si a intrat intr-o echitate sociala, a spus președintele PSD Marcel Ciolacu cu ocazia unui discurs susținut vineri la congresul UDMR de la Timișoara, potrivit news.ro.„Este un lucru pe care ni l-am asumat toti trei (nr. liderii…