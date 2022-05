„Variola maimuțelor”- precizări medicale In contextul creșterii numarului cazurilor de infectare cu „variola maimuțelor” in Europa, dr. Florin Roșu, managerul Spitalului de Boli Infecțioase Iași, explica ce este aceasta boala și cum poate fi prevenita. ”Numele ”variola maimuței” este impropriu folosit, in schimb agreat de lumea medicala, deoarece este un virus care circula cel mai adesea la mamifere mici din Africa, cum ar fi șobolanii, despre care se crede ca sunt rezervorul bolii. Cu toate acestea, poate infecta și maimuțele. Leziunile și umflaturile vizibile ale afecțiunii pe un grup infectat prezente la primate de cercetare in anul… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

