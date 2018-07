Vânzările Dacia au crescut spectaculos în Spania. Aproape 20% faţă de iunie 2017 In iunie, Dacia a vandut 5.473 vehicule pe piata spaniola, in crestere cu 19,6% fata de perioada similara din 2017, cand a inmatriculat 4.575 unitati. Cel mai semnificativ avans al livrarile l-a inregistrat in iunie brandul Volkswagen (35,2%), urmat de Seat, subsidiara a grupului Volkswagen (14,4%), Peugeot (11,2%), in timp ce Renault si Ford au raportat un declin de 10,1% si, respectiv, 21,5%. Din toate vehiculele vandute in iunie, cota de piata a masinilor pe benzina s-a situat la 58%, a vehiculelor echipate cu motor diesel la 35,5%, in timp ce vehiculele electrice si hibride… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

