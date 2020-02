Stiri pe aceeasi tema

- Vasile Dancu, propus vineri seara de Organizatia PSD Bistrita-Nasaud pentru functia de presedinte al Consiliului National la partidului. Acesta a declarat ca se poate inscrie oricand in partid, dar ca acesta nu este neaparat un pas necesar, deoarece este si a fost intotdeauna un om de stanga, iar…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis astazi, 4 februarie, nu mai putin de DOUA avertizari COD GALBEN pentru judetul Neamt. In ambele situatii, fenomenele vizate sunt ninsorile si viscolul. Prima avertizare are intervalul de valabilitate intre 4 februarie, ora 13:00 si 5 februarie, ora…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, doua avertizari cod portaliu, respectiv cod galben, anunțand ploi și ninsori abundente. Avertizarea meteo intra in vigoare la ora 13.00 și este valabila pana maine, 5 februarie, la ora 8.00. ANM a emis o avertizare cod portocaliu pentru zona…

- Social democrații din Timiș și-au ales, duminica, noua conducere. Alfred Simonis a fost confirmat ca președinte al PSD Timiș. Niciun candidat nu a avut contracandidați, astfel ca votul a mers foarte repede. Totul, in prezența conducerii naționale a PSD, dar și a invitatului special Sorin Grindeanu,…

- Fostul premier social-democrat Sorin Grindeanu participa, duminica, la Conferinta de alegeri a PSD Timis, organizatie pe care a si condus-o inainte de a fi exclus din partid. Dupa ce a fost ales presedinte al organizatiei judetene, Alfred Simonis i-a dat un formular de adeziune.

- Fostul premier social-democrat Sorin Grindeanu participa, duminica, la Conferinta de alegeri a PSD Timis, organizatie pe care a si condus-o inainte de a fi exclus din partid. Dupa ce a fost ales presedinte al organizatiei judetene, Alfred Simonis i-a dat o adeziune, relateaza news.roIn primul…

- Social democratii din Timis s au reunit astazi, 26 decembrie, in sedinta Comitetului Executiv, in cadrul careia au fost luate mai multe decizii, dupa ce Calin Dobra a demisionat din functia de presedinte al PSD Timis. In locul lui Dobra, la conducerea partidului a fost numit deputatul Alfred Simionis.…

- Din cauza vantului puternic, o comuna din Timis si trei sate apartinatoare au ramas fara curent electric. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta a trimis un container cu generator de mare capacitate, urmand ca alte doua sa ajunga in zona, din Arad si Hunedoara. Procesul electoral nu a fost intrerupt,…