Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ca ce a primit in dar un inel cu diamant de la iubitul cu 40 de ani mai tanar, Cher a etalat pentru prima oara bijuteria in cadrul unei intalniri romantice pe care a avut-o cu tanarul de 36 de ani. Cantareața de 76 de ani s-a afișat fericita la brațul lui Alexander "AE" Edwards, in Beverly Hills.

- Celebra cantareata Irina Rimes a ales o destinatie de vacanta rar intalnita pentru o artista. Ea se afla in Nuka Hiva, o insula din mijlocul Oceanului Pacific, la care se ajunge destul de greu.First day at Nuku HivaNu stiu daca am ales cele mai bune poze, recunosc, nu m am chinuit prea multhellip; postez…

- La scurt timp dupa ce s-a afișat zambitoare cu un inel superb pe deget, semn ca s-a logodit, Inna a și facut cateva declarații despre momentul in care iubitul a cerut-o de soție. Cunoscuta cantareața a marturisit ca momentul in sine, unul special de altfel, a luat-o prin surprindere. Despre logodna…

- Celebra cintareața din Romania Inna a fost ceruta in casatorie de barbatul alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste de mai mulți ani, rapperul roman Deliric, scrie presa de peste Prut. Artista a postat pe o rețea de socializare o imagine cu inelul de logodna, transmite jurnal. Inna se…

- Vestea momentului in showbiz-ul romanesc! Inna a fost ceruta in casatorie de iubitul ei, Deliric! Celebra cantareața a postat pe o rețea de socializare primele imagini cu inelul de logodna pe deget. Cei doi traiesc o frumoasa poveste de dragoste, iar artistul și-a luat inima in dinți și i-a cerut mana…

- O fosta asistenta TV i-a facut acuzații grave Alexandrei Stan. Celebra cantareața ar fi intervenit in relație și i-ar fi furat iubitul, spunandu-i sa o paraseasca. Bianca Alexandra i-a trimis un mesaj tranșat artistei, in care i-a spus ca a facut intenționat acest lucru.

- De doi ani de zile, Razvan Botezatu este implicat intr-o relație amoroasa cu un barbat pe care a preferat sa nu il arate publicului larg. Acum, intr-un interviu pentru Click, fostul prezentatorul de televiziune spune ca abia așteapta sa fie cerut in casatorie. Spera ca cererea sa se intample cat mai…

- Fostul concurent ”Sunt celebru, scoate-ma de aici” are planuri mari de viitor cu partenerul sau de viața! Acesta ne-a marturisit ca viseaza sa se așeze la casa lui impreuna cu partenerul sau. „Iubitul meu este o persoana calma, iar eu sunt o persoana care ma enervez mai repede prin urmare este un echilibru…