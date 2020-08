Stiri pe aceeasi tema

- Este o moarte șocanta pentru Hollywood. Chadwick Boseman, actorul care a devent faimos pentru rolul interpretat in pelicula ”Black Panther”, s-a stins din viața la numai 43 de ani. Decesul a venit ca urmare a patru ani de lupta cu o boala ingrozitoare. Chadwick Boseman a murit Chadwick Boseman, cel…

- Actorii si cineastii Viola Davis, Ryan Reynolds, Barry Jenkins, Taika Waititi, Oprah Winfrey, Mark Ruffalo, Bette Midler, Academia Americana de Film, dar si candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, i-au adus omagii actorului Chadwick Boseman, starul din „Black Panther“, care a murit vineri seara…

- Un tanar cantareț din Romania și-a transmis moartea pe Facebook. Se afla pe scaunul din dreapta al mașinii conduse chiar de iubita sa, cand au fost izbiți in plin de un tren, la o trecere la nivel cu calea ferata. Șocant este faptul ca tanara a incetinit și pare sa se fi asigurat inainte. Imaginile…

- Un tanar cantareț din Romania și-a transmis moartea pe Facebook. Se afla pe scaunul din dreapta al mașinii conduse chiar de iubita sa, cand au fost izbiți in plin de un tren, la o trecere la nivel cu calea ferata. Șocant este faptul ca tanara a incetinit și pare sa se fi asigurat inainte. Imaginile…

- S-a aflat care este mesajul sfașietor transmis de rudele și prietenii lui Emi Pian, dupa moartea sa. Apropiații liderului clanului Duduianu au adus mai multe semne de omagiu pentru regretatul interlop.

- O femeie din județul Vaslui a fost gasita moarta, marți dimineața, dupa ce a fost luata de o viitura noaptea trecuta. Aceasta a fost gasita de un localnic care a anunțat autoritațile a transmis Marius Stanciu, purtatorul de cuvant al ISU Vaslui pentru ziarul Libertatea.Cautarile femeii de 77 de ani…

- Costin Marculescu a fost gasit mort, in noaptea de miercuri spre joi, in propria locuința din București, in apartamentul sau. Costin Marculescu a fost absent din viața publica, in ultima perioada. Mai pastrase legatura doar cu Mara Banica și omul de afaceri Doru Colangiu, scrie viva.ro. La cateva minute…

- Fotbalistii din Bundesliga care au transmis mesaje dupa decesul lui George Floyd, barbatul de culoare ucis de un politist la Minneapolis, risca sa fie sanctionati de Comsia de Disciplina a Federatiei Germane de Fotbal (DFB), informeaza lequipe.fr, potrivit news.ro."Reglementarile IFAB adoptate…