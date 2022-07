Stiri pe aceeasi tema

- Mii de pompieri se lupta cu incendiile din Portugalia, Spania si sud-vestul Frantei, in contextul unui val de caldura care nu da semne de atenuare. In nordul Portugaliei, un pilot a murit cand avionul sau cu apa s-a prabusit in zona Foz Coa, in apropiere de granita cu Spania, relateaza BBC.

- Mii de oameni au fost evacuați din calea incendiilor de vegetație din Portugalia, Spania și Franța, pe care mii de pompieri incearca sa le țina sub control in timp ce valul de canicula nu da semne ca se va atenua, relateaza BBC, citeaza libertatea.ro.

