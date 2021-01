Valul trei al pandemiei lovește România! Ce se va întâmpla până la sfârșitul lunii martie

Stiri pe aceeasi tema

- Dr. Marius Geanta, presedintele Centrului pentru Inovatie in Medicina, sustine ca Romania ar putea avea o „primavara complicata” din cauza infectiilor de COVID-19 provocate de tulpina dominanta in Marea Britanie. Medicul Marius Geanta a facut precizari despre cand va incepe al treilea val al pandemiei…

- Valul trei al pandemiei va veni și peste Romania, este avertismentul doctorului Cristian Oancea, directorul medical al Spitalului de boli infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara. De asemenea, noile tulpini deja aparute in alte state iși vor face apariția și la noi. Specialiștii spun ca se vor transmite…

- Valul trei al pandemiei va veni și peste noi, este avertismentul doctorului Cristian Oancea, directorul medical al Spitalului de boli infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara. Acesta este de parere ca noile tulpini deja…

- Primul studiu din Romania despre despre impactul pandemiei de COVID-19 asupra sanatații fizice și mintale a populației arata ca romanii sunt mai triști, mai furioși, mult mai anxioși și au un sentiment sporit de singuratate, toate fiind efecte directe ale pandemiei SARS Cov 2. Specialiștii care au realizat…

- Valul II al pandemiei de coronavirus da semne ca scade in intensitate in tarile din Europa. Potrivit analizelor specialistilor locali, Europa a avut in ultima saptamana o medie zilnica mai mica decat in saptamana anterioara cu 7-8%. Evolutia din Europa vine pe fondul inaspririi masurilor de…

- La Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara, bolnavii de COVID-19 au inceput sa primeasca drept tratament un nou antiviral. Este vorba despre Favipiravir, un medicament antiviral care ar ajuta la eliminarea mai rapida din organism a noului coronavirus, ameliorand simptomele infecției…

- Ziarul Unirea Magazinele mici din Romania, falimentate din cauza pandemiei: Ce spun specialiștii Aflate in imposibilitatea de a mai rezista pe piața, din ce in ce mai multe societați comerciale care activeaza in domeniul retailului nealimentar intra in faliment, anunța Organizația Patronala a Retailerilor…

- De la inceputul pandemiei de coronavirus industria ospitalitatii a fost puternic lovita. De atunci au trecut mai bine de 9 luni, iar in Romania, in afara de masurile generale de care a beneficiat intreaga economie, pana in acest moment nicio actiune specifica de ajutor nu a fost implementata. Valul…