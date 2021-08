Valul sever de căldură provoacă incendii de vegetație în Bulgaria Doua incendii majore de vegetatie au izbucnit luni in sudul Bulgariei, in condițiile in care este seceta severa, iar vantul a batut cu putere. Deocamdata, nu au fost puse in pericol casele locuitorilor din zona, dar Bulgaria se confrunta in aceste zile cu cel mai sever val de caldura din ultimii noua ani si a inregistrat temperaturi de peste 40 de grade Celsius in mai multe localitati. Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

Sursa articol si foto: digi24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bulgaria se confrunta in aceste zile cu cel mai sever val de caldura din ultimii noua ani si a inregistrat temperaturi de peste 40 de grade Celsius in mai multe localitati, informeaza DPA. In sudul tarii, doua incendii majore de vegetatie au izbucnit luni, pe fondul secetei severe si al vanturilor puternice.…

- Valul de caldura care afecteaza Grecia va continua si saptamana aceasta, fiind asteptate temperaturi de circa 44 grade Celsius incepand de luni, informeaza DPA, potrivit Agerpres. Un incendiu izbucnit duminica pe populara insula de vacanta Rhodos a scapat de sub control luni, din cauza secetei extreme…

- Din pacate nu scapam de canicula. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru ziua de vineri, 30 iulie. Vremea caniculara va persista, iar disconfortul termic va fi deosebit de accentuat in cea mai mare parte a țarii. Temperaturile maxime vor atinge 38 de grade Celsius.…

- Bulgaria este afectata de incendii forestiere masive asociate unor temperaturi neobisnuit de ridicate, care au urcat pana la 40 de grade Celsius, informeaza joi agentia DPA. Aproximativ 60 de hectare de padure au fost distruse intr-un incendiu masiv care a izbucnit langa Tvarditsa, in centrul Bulgariei.…

- Ultimele zile ale lunii iulie si primele din august vor aduce cel mai intens val de caldura din vara lui 2021 de pana acum. Temperaturile urmeaza sa depaseasca 40 de grade Celsius in unele zone, ajungand chiar la 45 de grade in Grecia, in acest weekend, conform severe-weather.eu. In acest context,…

- Mai multe incendii de vegetatie sunt active in vestul Statelor Unite, in contextul in care regiunea se confrunta cu temperaturi extreme in timpul celui de-al treilea val de canicula din aceasta vara, informeaza DPA-AFX luni. In mai multe orase au fost inregistrate valori-record de temperatura. Foto:…

- Vestul Statelor Unite se confrunta cu un val de canicula fara precedent care a adus temperaturi record in mai multe orașe. Din cauza caldurii excesive, in mai multe state au izbucnit incendii de vegetație care sunt imposibil de adus sub control.

- Joi și vineri, in județele: Satu Mare, Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Salaj și Maramureș valul de caldura se va intensifica, iar temperaturile vor ajunge pana la 41 de grade Celsius. Climatologul Simona Andrei a spus ca este vorba despre un „blocaj atmosferic” și ca ne vom mai confrunta cu astfel…