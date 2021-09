Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de miercuri, vizitele in Spitalul Județean de Urgența vor fi suspendate, ca urmare a creșterii numarului de cazuri de Covid-19 la nivelul județului Buzau, anunța purtatorul de cuvant al instituției, Adriana Bunila. Conform aceleiași surse, „potrivit Ordinului nr. 487 din 9 aprilie 2021 privind…

- Miercuri, la nivelul județului Buzau au fost raportate noua cazuri de infectare cu noul coronavirus, conform datelor Direcției de Sanatate Publica. Doi pacienți au fost tesați in laboratoare private și un pacient intr-o unitate sanitara din alt județ. Dintre cei noua pacienți, cinci sunt Buzau, doi…

- Joi au fost inregistrate, la nivelul județului Buzau, șase cazuri noi de infectare cu noul coronavirus, conform datelor transmite de catre DSP. Pacienții au varste cuprinse intre 4 și 86 de ani. Unul dintre bolnavi se afla la terapie intensiva. Este vorba despre o pacienta in varsta de 78 de ani, din…

- Valul patru al pandemiei de Covid-19 incepe sa iși faca simțita prezența in județ. Chiar daca nu sunt intr-o continua ascensiune cazurile de Covid-19, la Buzau au fost inregistrate primele cazuri cu tulpina Delta, iar multe anchete epidemiologice pe aceasta tema sunt in desfașurare. Majoritatea persoanelor…

- Un nou caz de infectare cu noul Covid-19 a fost inregistrat in ultimele 24 de ore la nivelul județului Buzau, transmite Direcția de Sanatate Publica. Buzoianul are 53 de ani și a fost testat la Spitalul Județean de Urgența Buzau. In ultimele 48 de ore, au fost testați 403 buzoieni. Articolul Buzoian…

- Astazi, 18 iulie 2021, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 12589Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei: 12143Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei: 439Numar…

- Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore, in județul Buzau s-au inregistrat 2 cazuri noi de infectare cu noul coronavirus. Este vorba despre un copil in varsta de 10 luni și un adult in varsta de 51 de ani, testați la Spitalul Județean de Urgența Buzau, iar ancheta epidemiologica…

- In ultimele 15 zile, in județul Buzau nu a mai fost confirmat niciun caz nou de infectare cu noul Coronavirus. Este pentru prima data cand in județ nu mai sunt raportate cazuri in decurs de doua saptamani. Este un moment important, motiv pentru care prefectul Silviu Iordache a transmis un mesaj de mulțumire…