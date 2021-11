Valul 4, pe localități: Lista celor mai afectate orașe și comune - Ilfovul și Bihorul condus 'topul'/ DOCUMENT Otopeni ramane orașul cu rata de infectare cea mai mare, de 17,02 la mia de locuitori. In total sunt aproape 300 de orașe și municipii cu incidența peste 3 la mie. Localitatea cu incidența cea mai mare este comuna Saceni, județul Teleorman. Lista orașelor și comunelor, dupa incidența! (.pdf) Otopeni ramane orașul cu rata de infectare cea mai mare, de 17,02 la mia de locuitori. Incidența este insa mai mica decat joi, cand era de 19,55 la mie. Pe locul secund se afla orașul Nucet, din Bihor, cu o rata de 16,99 la mie, fața de 18,74 in ziua precedenta. In total sunt… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Otopeni ramane orașul cu rata de infectare cea mai mare, de 17,02 la mia de locuitori. In total sunt aproape 300 de orașe și municipii cu incidența peste 3 la mie. Localitatea cu incidența cea mai mare este...

- Social Recordul pentru cea mai mare incidența a cazurilor de COVID-19 din țara este deținut de comuna Saceni, din Teleorman noiembrie 5, 2021 10:46 Saceni este localitatea cu cea mai mare rata de incidența dintre toate cele 97 de unitați administrativ-teritoriale din Teleorman de mai bine de zece…

- Incidenta cazurilor de COVID-19 cumulata la 14 zile este mai mare sau egala cu sase la mia de locuitori in 201 orase, a informat, duminica, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Potrivit GCS, incidenta este peste 10 la mie in 74 de orase. Orasele cu cea mai mare incidenta sunt: Otopeni (Ilfov) – 21,21Popesti-Leordeni…

- Orașul cu cea mai mare rata de infectare cu COVID-19 este Otopeni, unde incidența a ajuns la 22,56 la mia de locuitori, anunța GCS. Acesta a transmis anterior o lista incompleta, conform careia Alba Iulia era pe...

- Localitatea cu cea mai mare rata de infectare cu COVID-19 este Tunari, cu 24,69 la mia de locuitori. Alte trei localitați, respectiv Otopeni, Chiajna si Dobroesti, aceasta depaseste 20 la mia de...

- Rata de incidența in orașul Bragadiru a depașit, joi, 10 cazuri la mia de locuitori. Comuna Dobroiești are o rata de infectare de 11,3 cazuri la mie. In 15 din cele 40 de localitați din județul Ilfov rata depașește 6 la mie, potrivit Mediafax. Rata de incidența in orașul Bragadiru a depașit,…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) urmeaza sa reglementeze, printr-o hotarare, ca activitatile economice din anumite domenii sa se inchida la ora 18:00 in localitatile unde rata de incidenta trece de 4 cazuri la mia de locuitori, a anunțat miercuri premierul Florin Cițu intr-un briefing…