Stiri pe aceeasi tema

- Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare COVID-19, Valeriu Gheorghița, a explicat, duminica, la Aleph News , ca omenirea se afla intr-o competiție cu COVID-19, in condițiile in care coronavirusul se adapteaza și evolueaza. Valeriu Gheorghița a precizat ca in aceasta cursa contracronometru cu pandemia…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare Valeriu Gheorghița spune ca sunt indicii ca Omicron ar reprezenta o varianta „de escape, de scapare de sub acțiunea neutralizanta a anticorpilor” și ca, din datele preliminare...

- Stiinta Baia Mare, campioana Romaniei la rugby este blocata in Africa de Sud din cauza noilor interdictii de calatorie. Presedintele gruparii maramuresene Calin Matei spune ca situatia e sub control. „Sportivii sunt bine. insa nu le-a fost usor cand au aflat ca, dupa ce si-au facut bagajele, nu se pot…

- Razvan Cherecheș crede ca este doar o problema de timp pana va fi identificat primul caz și la noi in țara. Totodata, acesta crede ca vaccinurile sunt o buna protecție și in cazul acestei tulpini. Momentan, Cherecheș a declarat ca nu știe care sunt simptomele, dar vaccinurile sunt facut pe baza tulpinii…

- Valul 4 al pandemiei de coronavirus se suprapune cu inceputul sezonului gripal. O parte dintre simptomele celor doua afecțiuni sunt coincid, astfel ca exista riscul ca infecția cu virusul SARS-CoV-2 și cea cu virusul gripal sa fie confundate. Comitetul Național de coordonare a activitaților privind…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, critica declarațiile și gesturile facute de senatoarea Diana Șoșoaca. Acesta a precizat ca astfel de personaje nu exista in alte state cu o campanie de vaccinare de succes. „Nu au, și asta cred ca este un lucru care face diferența.…

- In urma cu o zi, primarul Timișoarei, Dominic Fritz, spunea ca guvernul ar trebui sa dea bani orașului, daca vrem sa avem caldura in locuințe și spitale, sa preia o parte din povara plații acestui serviciu. Deocamdata acest lucru nu pare sa se intample, și președintele PNL Timiș, Alin Nica, spune ca…

- O țara intreaga vrea sa știe cine sunt celebritațile care se ascund sub costumele impresionante din show-ul Masked Singer Romania. In aceasta seara, de la ora 21:30, intram intr-o noua etapa a emisiunii și continuam investigațiile. De data aceasta, o noua masca va intra in competiției și va lupta sa-și…