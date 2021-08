Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, a declarat duminica la Antena 3 ca Romania se afla la inceputul valului 4 de pandemie.

Gheorghița a spus ca Romania este „mult sub media europeana” in privința procentului de populație vaccinata, lucru care trebuie imbunatațit. „Trebuie sa intelegem sa ne vaccinam si sa nu amanam aceasta decizie, vedem ca in vestul Europei si in SUA infectiile cu Delta au crescut foarte mult, e pacat sa pierdem beneficiile si situatia epidemiologica favorabila din acest moment”, a spus el.

„Cantitatea de virus pe care o persoana cu Delta…