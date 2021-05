Valeriu Gheorghiță, mesaj de Paște: Cea mai importantă lecție rămâne lecția solidarității Parcurgem o perioada extrem de dificila, cu multe restricții, insa cea mai importanta lecție ramane lecția solidaritații, spune coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, Valeriu Gheorghița. „Ne aflam intr-un moment plin de incarcatura emoționala – suntem in prejma sarbatorilor Pascale. Mesajul meu se adreseaza tuturor celor de acasa, dumneavoastra, precum și tuturor celor care astazi de […] Articolul Valeriu Gheorghița, mesaj de Paște: Cea mai importanta lecție ramane lecția solidaritații a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

