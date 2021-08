Vaccinarea obligatorie nu este o soluție in acest moment, este de parere președintele CNCAV, Valeriu Gheorghița. El spune ca este important ca la baza deciziei sa fie dorința persoanei care se vaccineaza, care sa ințeleaga ca in acest fel este responsabila și fața de cei care se pot imbolnavi grav. Intrebat, marți, in conferința de […] Articolul Valeriu Gheorghița: In momentul de fața nu consider ca vaccinarea obligatorie este o soluție a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .