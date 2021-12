Stiri pe aceeasi tema

- Dupa moartea Titei Barbulescu, apropiații regretatei interprete au inceput sa faca dezvaluiri șocante despre condițiile in care ar fi trait aceasta ultimii ani din viața. Nepoata artistei a spus ca fostul ei soț o ținea inchisa in casa și ar fi dat-o uitarii in ultimul timp, dupa ce a internat-o la…

- Berna este in continuare in stare de șoc, asta dupa ce bunicul ei a incetat din viața in urma cu cateva saptamani. Blondina nu a depașit nici acum momentul tragic, astfel ca a declarat in direct la Antena Stars ca inca de cand a murit, nu fost o zi fara sa nu se gandeasca la el. Fosta iubita a lui Philip…

- Sarbatorile de iarna se apropie, astfel ca tot mai mulți artiști iși fac planuri. Anca Serea și Adi Sina au marturisit in exclusivitate la Antena Stars unde iși vor petrece sarbatorile, dar și cum este viața cu cei șase copii.

- Moartea subita a elevei din Liceul Teoretic Costești i-a ingrozit pe parinți. Nicoleta, fata de 16 ani care a murit in toaleta liceului a fost inmormantata pe 18 octombrie. Minora a fost condusa pe ultimul sau drum in localitatea Miroși de catre toți cei dragi ai sai, parinți, rude, prieteni, dar și…

- Valeria Arnautu trece prin momente cumplite! Artista și-a pierdut tatal in urma cu cateva zile, iar acum a oferit primele declarații despre clipele de cumpana pe care le traiește. Moartea parintelui s-a produs in mod neașteptat!

- Vestea tragica potrivit careia Petrica Cercel a trecut in neființa a indurerat o țara intreaga, dar mai ales colegii de breasla care au lucrat foarte mult timp cu regretatul artist. Acum, Narcisa Moisa și Adi de la Valcea au facut primele declarații la Antena Stars dupa pierderea lui Petrica Cercel,…

- Tzanca Uraganu e devestat de durere dupa ce a aflat ca Petrica Cercel a murit. Manelistul e in stare de șoc și a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca abia daca poate sa vorbeasca.