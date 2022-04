Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Alexadru Rafila, s-a aflat zilele acestea in vizita prin Bacau, unde a verificat stadiul investițiilor aflate in derulare la diferite obiective din cadrul Spitalului Județean de Urgența (SJU) Bacau, in special Secția de Radioterapie, Unitatea de Primiri Urgențe și Heliport. Demnitarul…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a participat, duminica, la Sala de Atletism, cu ocazia inceperii evenimentului medical „Impreuna prentru oameni”, organizat de Biserica Adventista de Ziua a Șaptea din Romania, in parteneriat cu Consiliul Județean Bacau. Programat sa se desfașoare in perioada 3-…

- Epopeea juridica a Spitalului Municipal nu s-a sfarșit. Dupa ani in care cadrul juridic a fost prea incalcit pentru a se putea da in funcțiune spitalul construit de municipalitatea bacauana, s-a decis anularea Hotararii de Guvern prin care acesta era inființat, pentru a se permite integrarea sa cu Spitalul…

- "Nu am avut o discuție cu domnul Rafila, dar, in schimb, pot sa va spun parerea mea. Cred ca starea de alerta nu mai trebuie prelungita pe teritoriul Romaniei. Poate ar fi fost oportun, in cazul in care nu am fi gasit o soluție in zona de energie, sa avem o stare de urgența pe energie, dar starea de…

- Ridicarea starii de alerta va duce și la ridicarea multor restricții, a spus, sambata, ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, prezent la Bistrița-Nasaud. Alexandru Rafila a declarat ca purtarea mastii de protectie in interior si in spatiile aglomerate va deveni o recomandare, nu si o obligatie, dupa…

- Presedintele PNL Florin Citu a afirmat, luni, la Parlament, intrebat daca este multumit de activitatea ministrului Sanatatii, Alexadru Rafila, dupa ce certificatul verde nu a fost implementat, ca ii va spune opiniile in coalitie, atunci cand ministrul va veni. Liderul PNL a mai afirmat, despre certiticatul…

- Liderul, PNL Florin Cițu, asteapta deja cateva concluzii de la Alexandru Rafila, ministrul Sanatatii. Fostul premier doreste sa vada cum anume s-au reglat unele lucruri in gestionarea pandemiei, acum de cand Sanatatea este la PSD. Seful liberalilor a cerut o evaluare din partea specialiștilor pe tema…

- „Daca cineva vrea sa duca aceasta coalitie - eu nu cred ca in acest moment ne permitem sa o ducem - spre un joc politic si sa incercam sa masuram partidele dupa sondaje si anumite smecherii... Eu nu vreau sa intru in acest joc. Și vreau sa fiu foarte bine inteles. (...)PSD nu se cramponeaza de aceasta…