Vâlcea: Restricții pe trei drumuri naționale ddin județ Inspectoratul de Poliție Județean Valcea a anunțat ca astazi vor fi restricții de circulație pe DN 7 și pe DN 67B km 88+528 – DN 65C km 55+350. Restricțiile vor fi in funcție de condițiile meteo: pe DN 7 km 187+000 – km 188+000 pe raza localitațiilor Gura Vaii – Seaca se lucreaza la decolmatare șanțuri. Circulația rutiera se desfașoara pe 1/2 din cale dirijat de piloți de circulație intre orele 10:00 – 16:00.La intersecția dintre DN 67B km 88+528 – DN 65C km 55+350 pe raza localitații Fartatesti se lucreaza la amenajare intersecție cu sens giratoriu in varianta provizorie. Circulația rutiera se… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

