Vreme caniculara in Romania și in mijlocul lunii august. Meteorolgii au emis, duminica, o avertizare de canicula si disconfort termic ridicat si anunta ca, pana miercuri seara, va fi cod galben in sud-vestul si sudul tarii. In ceea ce privește temperaturile diurne, acestea ajung la 38 de grade, iar cele nocturne nu vor scadea sub 20. ”In sud-vestul si sudul tarii disconfortul termic va fi ridicat si local va fi canicula. Indicele temperatura-umezeala (ITU) va depasi pe arii extinse pragul critic de 80 de unitati, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse, in general, intre 34 si 38 de grade. Pe…