O vaduva de 66 de ani spune ca nu mai are liniște și ca sta cu frica in propria casa. Femeia se teme ca ar putea fi omorata in orice clipa de vecinul ei. Un barbat care ar fi nenorocit-o in bataie, in urma cu doar cateva luni. Vinovata pentru toate cele intamplate ar fi nimeni alta decat soția vecinului. Sotie care ar fi geloasa si care ar banui ca femeia ramasa vaduva de ar fi, de fapt, amanta sotului ei.