Vaccinul împotriva COVID-19 în care moldovenii ar avea cea mai mare încredere Daca ar putea sa se vaccineze impotriva COVID-19, majoritatea moldovenilor spune ca va opta pentru vaccinul rusesc, anume el le inspira cea mai mare incredere. Sint datele unui sondaj de pe site-ul Noi.md, la care au participat peste 640 de oameni. Potrivit rezultatelor, 59,3% din respondenți spun ca ar alege vaccinul rusesc, pe cind 16.4% ar opta pentru vaccinul european. Totuși, 24,3% au declara Citeste articolul mai departe pe noi.md…

