Stiri pe aceeasi tema

- IPS Teodosie, cunoscut in perioada pandemiei de coronavirus pentru nerespectarea masurilor de sanitare de protecție, a anunțat ca nu se va vaccina impotriva coronavirusului, deoarece „nu a fost experimentat”. „Deocamdata nu (ma voi vaccina n.r.), pentru ca sunt multe necunoscute. Noi lucram cu datele…

- Rata somajului in trimestrul III din 2020 a fost de 5,2%, in scadere cu 0,2 puncte procentuale fata de cea inregistrata in trimestrul anterior, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS) publicate marti. In aceasta, somajul la barbati a fost de 5,4%, iar in randul femeilor de 5%. „Pe…

- Peste 65% din angajati cred ca e greu sau chiar foarte greu sa gasesti un nou loc de munca in aceasta perioada, cu riscuri foarte mari pentru economie cauzate de epidemia de Covid-19, arata datele unui sondaj realizat de BestJobs, in acest context platforma de recrutare online lansand CV-ul video,…

- Mihai Netea, cercetator in genetica la Institutul Nijmegen din Olanda, a acordat un interviu pentru Libertatea, in care explica ce stim in prezent despre imunitatea impotriva COVID-19, posibilitatea reinfectarii cu noul coronavirus si asteptarile realiste privind campaniile de vaccinare la scara larga. Cercetatorul…

- Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de joi suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii pentru plata contributiei voluntare a Romaniei in cadrul raspunsului mondial la pandemia de coronavirus pentru identificarea unui vaccin impotriva COVID-19, precum si Strategia de dezvoltare a infrastructurii…

- Covid-19 a avut un impact ridicat nu doar asupra pietei imobiliarelor, ci si asupra tuturor aspectelor vietii noastre, modificand modul in care interactionam unii cu ceilalti, dar si modul in care ne prioritizam investitiile pe termen scurt, mediu sau lung. Dupa o crestere exponentiala cu…

- "Saptamana 19.10.2020 - 25.10.2020 (S43/2020). La nivel national, numarul total de cazuri de infectii respiratorii acute (gripa clinica, IACRS si pneumonii) a fost de 51.730, cu 44% mai mic comparativ cu cel inregistrat in aceeasi saptamana a sezonului precedent (92.414) si cu 8.6% mai mare comparativ…

- Pandemia aduce in prim-plan un concept japonez, care combina munca și vacanța. Se numește workation și i-ar face pe mulți romani fericiți. Este vorba despre lucru la distanța, dar nu de acasa, ci dintr-o destinație de vacanța: fie de pe o plaja, fie de pe un munte, dupa preferințe.