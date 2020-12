Stiri pe aceeasi tema

- In categoriile de persoane care vor fi vaccinate anti-COVID conform strategiei nu au fost incluși și copiii de pana in 16 ani pentru ca „nu exista o indicație de utilizare”, spune medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare in Romania. „Pentru persoanele care au sub 16 ani nu exista,…

- Toate statele Uniunii Europene vor incepe vaccinarea in aceeasi zi, iar impartirea vaccinurilor se va face in functie de numarul populatiei, precizeaza digi24 . Campania de vaccinare impotriva Covid-19 va fi lansata in aceeasi zi in toate tarile Uniunii Europene, scrie presa franceza citand surse din…

- Toate statele Uniunii Europene vor incepe vaccinarea in aceeasi zi, iar impartirea vaccinurilor se va face in functie de numarul populatiei. Campania de vaccinare impotriva Covid-19 va fi lansata in aceeasi zi in toate tarile Uniunii Europene, scrie presa franceza citand surse din randul deputatilor…

- Toate statele Uniunii Europene vor incepe vaccinarea in aceeasi zi, iar impartirea vaccinurilor se va face in functie de numarul populatiei. Campania de vaccinare impotriva Covid-19 va fi lansata in aceeasi zi in toate tarile Uniunii Europene, scrie presa franceza citand surse din randul deputatilor…

- Campania de vaccinare împotriva COVID-19 va fi lansata în aceeasi zi în toate tarile Uniunii Europene, scrie presa franceza citând surse din rândul deputatilor francezi. „Am înteles ca politica…

- Romania iși propune sa vaccineze 60%-70% din populație - in jur de 13 milioane de romani - impotriva COVID-19 in primele 6 luni ale campaniei de vaccinare, a anunțat vineri Valeriu Gheorghița, medic primar boli infectioase la Spitalul Militar Central Carol Davila din București și coordonatorul campaniei…

- Marea Britanie a devenit prima țara occidentala care a licențiat un vaccin impotriva Covid, deschizand calea imunizarii in masa cu vaccinul Pfizer - BioNTech. Vaccinul a fost autorizat pentru utilizare de urgența de catre Medicine and Healthcare Products Regulatory Authority (MHRA), inainte ca SUA și…

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a anuntat astazi ca va organiza pana la sfarșitul anului o reuniune extraordinara pentru a decide soarta comercializarii vaccinului anti-Covid-19 dezvoltat de companiile Pfizer si BioNTech, transmite AFP, citata de agerpres . „Daca informatiile prezentate sunt…