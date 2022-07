Stiri pe aceeasi tema

- ■ programul de astazi, 5 iulie, incepe la ora 18.00, sala Calistrat Hogas a CJ gazduind recitalul Viola Fantasia ■ de la ora 19.00, la Turn poate fi ascultat un concert de muzica lautareasca ■ In programul manifestarilor din cea de a treia zi a Vacantelor Muzicale, editia 2022, sunt doua manifestari.…

- ■ spectacolul incepe la ora 21:00 ■ evolueaza Orchestra Filarmonicii de Stat din Sibiu, cu solistii argentinieni Analia Selis si Mariano Castro ■ Programul de azi, 4 iulie, al Vacantelor Muzicale este unul de exceptie, iar nemtenii sint asteptati, cu incepere de la ora 21:00 in Piata Turnului. In program…

- ■ la cea de a doua proba scrisa a examenului s-au inscris 3.118 candidați, din care 956 la Istorie și 2.162 la Matematica ■ au lipsit 79 de candidați, din care 9 la Istorie și 71 la Matematica ■ o eleva de la LPS Piatra Neamț a fost eliminata din examen ■ Marți, 21 iunie, […] Articolul Alți candidați…

- ■ un individ si-a amenintat fosta partenera de viata, apoi i s-a facut dor de alcool ■ a incercat sa sustraga ceva de baut de la un magazin, fiind ulterior incatusat ■ Un barbat in virsta de 35 de ani, din Roman, s-a dat in stamba si dupa ce si-a agresat verbal fosta partenera de […] Articolul Incatusat…

- ■ cele mai multe sanse de angajare sint in resedinta de judet si comunele limitrofe ■ in firmele din aceasta zona sint disponibile peste 700 de job-uri ■ Ciresar aduce sanse sporite de angajare pentru nemtenii in cautarea unui loc de munca. Conform Agentiei Judetetene pentru Ocuparea Fortei de Munca…

- ■ coroana Reginei Maria si Turnul lui Stefan, acolo unde a vietuit Sfantul Pelerin, au fost in topul vizitatorilor de Noaptea Muzeelor ■ la muzeele din Neamt, in seara de 14 mai, au fost peste 30.000 de vizitatori ■ O manifestare de amploare nationala, dar care este organizata si la nivel european,…

- Pe 27 aprilie demareaza lucrarile de frezare și asfaltare pe Strada Aleea Ulmilor din Piatra-Neamț, incepand de la intersecția cu Str. Hangului. In prima etapa se vor efectua lucrarile de frezare, dupa care se vor ridica la cota caminele de canalizare și in final se va turna covorul asfaltic. Totodata…

- Inca un proiect judetean referitor la infrastructura rutiera se adauga celor deja lansate și aflate in diverse stadia ( proiect, studii sau in curs de execuție) in judetul Neamt. De aceasta data ar fi vorba despre un drum care de la Targu Neamt va trece prin Roman catre Bacau si care ar trebui sa ajunga,…