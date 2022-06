Vacanţe 2022. Care sunt cele mai populare destinaţii pe care le caută românii pe Google Pandemia a trecut, desi nu complet, restrictiile de calatorie s-au ridicat in majoritatea tarilor europene, dar nu numai, astfel ca romanii au dor de duca. Conationalii se orienteaza catre destinațiile tradiționale pentru vacanța de vara – Grecia, Turcia, Bulgaria. Google i-a dat de gol pe turistii romani Un scurt studiu realizat de cei de la […] The post Vacante 2022. Care sunt cele mai populare destinatii pe care le cauta romanii pe Google first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Vara lui 2022 este punctul de cotitura asteptat de toata lumea de la inceputul pandemiei: momentul in care oamenii vor reincepe sa calatoreasca si sa-si faca vacantele asa cum o faceau inainte de pandemie, mult asteptata „revenire la normal”. O analiza a Google asupra cautarilor legate de calatorii,…

- Grecia, Bulgaria si Turcia raman destinatiile preferate de romani pentru concediile de vara, chiar daca pandemia si razboiul au scumpit pachetele de vacanta cu pana la 30%. Grecii mizeaza pe o creștere semnificativa a numarului de turiști, inclusiv din Romania.

- Premierii Romaniei si Bulgariei au fost intrebati, vineri, intr-o conferinta de presa, daca exista vreo posibilitate interconectorul dintre Bulgaria si Grecia sa fie functional mai devreme de lunile septembrie si octombrie si daca da, cat gaz ar putea primi cele doua tari. “Atat premierul Kiril Petkov,…

- Timpul de așteptare pentru accesul rutier in Turcia din Bulgaria este de 6 - 8 ore, iar din Bulgaria in Grecia de cel puțin doua ore, avertizeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE) din Romania. Situația a aparut din cauza fluxului mare de turiști. In contextul intarzierilor inregistrate la unele…

- Ridicarea restrictiilor de calatorie a revitalizat cererea de vacante pentru sarbatorile pascale si 1 Mai, fiind necesara suplimentarea ofertelor ori a numarului de locuri pentru Bulgaria si Turcia, a anuntat, luni, agentia de turism Hello Holidays, printr-un comunicat de presa remis AGERPRES. Conform…

- Primul Paste fara restrictii majore din ultimii doi ani aduce cereri de vacante peste asteptari, anunta touroperatorul Hello Holidays. Pentru zilele libere de la finalul lunii aprilie si inceputul lunii mai, romanii cauta vacante de cel putin trei-patru zile in Bulgaria, Turcia, Grecia, Dubai, Egipt,…

- Turismul isi revine, dupa doi ani de pandemie, in contextul in care numarul celor care si-au facut rezervare in acest an se apropie de nivelul din 2019, se arata intr-un comunicat al Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT), remis, miercuri, AGERPRES . Evenimentele din Ucraina au afectat rezervarile…

- Oficialul a spus ca Bulgaria va cauta surse alternative de aprovizionare. Guvernul Romaniei a purtat discuții decisive luna trecuta cu liderii guvernelor din Bulgaria și Grecia pentru diversificarea surselor de gaze naturale din import, astfel incat aceste țari sa nu mai fie dependente de gazul din…