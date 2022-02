Vacanța în Mamaia Nord, mai scumpă ca de obicei! Ce taxe vor plăti românii Mamaia Nord este cea mai exclusivista stațiune din Romania, deci o astfel de taxa nu ar trebui sa reprezinte o problema pentru cei cu portofelul greu. Este vorba de taxa speciala pentru fiecare noapte. Potrivit administrației locale, banii vor fi folosiți pentru promovarea turismului in zona de stațiune a orașului Navodari. O astfel de taxa a fost introdusa anul trecut și in sudul litoralului. „Taxa hoteliera este absolut normala și necesara. O platește orice turist in orice destinație din lume. Și in acest moment, un turist roman daca merge in Dubai sau Las Vegas, platește o taxa locala. Aceasta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Masura a intrat deja in vigoare, iar turisti care vor petrecere vacanțele in stațiunea Mamaia Nord vor fi anuntati de taxa de 1% la receptia hotelului.Taxa se va aplica la orice tip de cazare, de la hoteluri și vile pana la zonele de camping."Taxa hoteliera este absolut normala si necesara. O plateste…

