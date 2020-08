Va merge? Se testează VENITUL minim garantat Uniunea Europeana lansase in dezbatere, inainte de izbucnirea pandemiei, introducerea unui salariu minim european. Una din propunerile de calcul era ca nivelul salariului minim sa reprezinte 60% din cel mediu, din fiecare stat membru. Iata ca acum Germania testeaza venitul minim garantat. Respectiv, 120 de germani vor primi 1200 de euro pe luna timp de trei ani, potrivit Business Insider. Voluntarii vor primi 1.200 euro ca parte a unui experiment pentru a testa ce impactul pe care un astfel de program l-ar avea. Suma este considerata peste pragul saraciei in Germania, iar rezultatele lor vor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

