Alegerile prezidențiale din Turcia vor ajunge, foarte probabil, la un tur decisiv in data de 28 mai, deși Kilicdaroglu și partenerii sai inca cred in posibilitatea unei victorii din primul tur. De cealalta parte, Erdogan le-a mulțumit susținatorilor și votanților sai și le-a cerut „sa ramana in secții”. In ciuda prestației mai slabe a lui Erdogan, partidul sau a inregistrat o performanța mai buna, pastrand un scor de peste 50%, conform celor mai recente date. Ultimele date transmise arata un scor de 49,45% pentru Erdogan și unul de 44,82% pentru Kilicdaroglu. Recep Tayyip Erdogan, presedintele…