V-ați întrebat? De ce are nevoie Europa de Taiwan. Care e miza Sancțiunile Chinei impotriva Taiwanului sunt o reamintire clara despre cat de dependenta este UE de aceasta insula și in special de cipurile mici de computer pe care le produc taiwanezii, noteaza Politico . Mașinile și aparatele au reprezentat aproape 60% din importurile UE din Taiwan anul trecut. Cea mai mare ingrijorare pentru intreprinderile europene ar fi reducerea brusca a aprovizionarii cu cipuri electronice, produse de cea mai mare companie de semiconductori din lume: Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC). Compania inglobeaza mai mult de jumatate din piața de semiconductori și se… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

