USR vrea ca "masinile fara stapan" sau abandonate sa fie ridicate dupa 6 luni si vandute de autoritati. Doar in Bucuresti sunt 3.000

Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputaților a adoptat, miercuri, decizional, proiectul de lege al USR care prevede majorarea pedepsei cu inchisoarea pentru cultivarea, fabricarea, vanzarea, deținerea sau alte operațiuni privind circulația drogurilor de risc, fara drept, anunța MEDIAFAX.Citește și: Victor Ponta a facut…

- Veniturile bugetului general centralizat al unitatilor administrativ-teritoriale pe anul 2020 sunt estimate la 82,3 miliarde de lei, reprezentand 7,3% din produsul intern brut, potrivit Raportului privind situatia macroeconomica pe anul 2020 si proiectia acesteia pe anii 2021-2023, publicat marti…

- 1. Protecția consumatorilor impotriva dobanzilor excesive Proiectul prevede ca dobanda anuala efectiva, in sensul definit in OUG 52/2016, in cazul creditelor imobiliare nu poate depași cu mai mult de 2 puncte procentuale dobanda de refinanțare practicata de BNR pe piața financiar-bancara interna.…

- Gheorghe Panescu, din București, ne semnaleaza faptul ca a descoperit unele greșeli in actele de stare civila, in momentul in care a dorit sa demareze un proces de succesiune și ne intreaba cum trebuie sa procedeze pentru a le corecta.RASPUNS: Potrivit art.61 alin (1), din Legea 119/1996 cu privire…

- In urma cu cateva luni, am formulat o propunere legislativa prin care angajatorii sa nu mai fie nevoiți sa suporte plata indemnizației pentru primele 5 zile de concediu medical al angajaților. Rațiunea inițiativei preluata și depusa de colegii mei, deputații Mara Mareș și Robert Sighiartau, a fost eliminarea…

- O initiativa legislativa prevede ca soferii care conduc sub influenta bauturilor alcoolice, dar si cei care conduc fara permis, precum si cei aflati in alte situatii care fac mai riscanta conducerea masinii pe drumurile publice s ar putea sa nu mai poata primi decat pedeapsa cu executare, daca ajung…

- ​Aproape 1600 de localitați urmeaza sa primeasca sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale. Este vorba despre un proiect despre care se banuiește ca ar intra în ședința de Guvern de luni. Din proiectul Ministerului înțelegem ca ar fi nevoie de 8,5…