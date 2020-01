USR și PLUS intenționează să fuzioneze. Congresul ar urma să se desfășoare în luna iulie USR și PLUS au decis fuziunea celor doua formațiuni. Congresul ar urma sa aiba loc in luna iulie, fiind cerut mandat din partea organizațiilor. „​Birourile Naționale ale USR PLUS au decis, luni, in ședința comuna de alianța, sa solicite organizațiilor un mandat pentru organizarea unui congres de fuziune in luna iulie. Decizia va fi luata […] Citește USR și PLUS intenționeaza sa fuzioneze. Congresul ar urma sa se desfașoare in luna iulie in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

