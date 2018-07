Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele USR, Dan Barna, spune ca prin modificarea articolului din Codul penal privind abuzul în serviciu presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost dezinciminat, iar România nu mai este un stat democratic, ci un "stat autoritar".

- Dacian Cioloș, inițiator al Mișcarii Romania Impreuna, spune ca partidul nu a stabilit inca strategia pentru parlamentare. Totuși, fostul premier spune ca partidul sau va avea proprii candidați la alegerile pentru Parlamentul European din 2019. Intrebat la Realitatea TV cine este candidatul la prezidențiale…

- Sociopol a dat publicitații un sondaj de opinie chiar in timp ce in Parlament se desfașura ședința comuna pentru votul pe moțiunea de cenzura. Deși cifrele identificate de institut nu aduc mari schimbari pe scena politica, nici in ceea ce privește increderea in principalele personalitați, totuși apar…

- Anuntul a fost facut intr-o conferinta de presa organizata marti si la care participa, printre altii, Dan Barna (Uniunea Salvati Romania) si Dacian Ciolos (Miscarea Romania Impreuna). „Din pacate, de aici lipseste PNL. Asteptam in continuare PNL sa ni se alature", a spus Mihai Politeanu (Initiativa…

- Parlamentul este un spatiu public, in care cetatenii au dreptul sa asiste la dezbaterile care privesc viitorul tarii, a declarat, miercuri, presedintele Uniunii Salvati Romania, Dan Barna, care a confirmat ca grupul USR este cel care a inlesnit intrarea protestatarilor la Camera Deputatilor, noteaza…

- Dacian Cioloș a fost intrebat, marți, la o dezbatere publica organizata de Platforma Romania 100, despre viitorul partid și daca este pregatit ”sa se bata cu ceilalți”, fostul premier raspunzand ca nu vizeaza acest lucru, ci vrea sa se lupte ”pentru ceva”, deoarece nu vrea sa ia ”votanții unor partide”.…

- Dacian Cioloș, președinte fondator al Mișcarii Romania Impreuna, vine, marți, la Alba Iulia, la o discuție despre viitorul orașului și dorințele romanilor in anul Centenar Platforma Romania 100 impreuna cu comunitatea locala RO100 Alba Iulia va invita marți, 5 iunie, la o discuție despre viitorul orașului…

- "Presiunile editoriale din televiziunea publica sunt inacceptabile. Cerem demisia directorului general", este titlul unui comunicat comun de presa, semnat de liderul USR, Dan Barna, si presedintele fondator al Miscarii Romania Impreuna, Dacian Ciolos.