Stiri pe aceeasi tema

- ANM anunța temperaturi maxime de 10 grade pana pe 15 ianuarie. Potrivit estimarilor publicate luni de Administratia Nationala de Meteorologie, valabile pentru intervalul 13-26 ianuarie, dupa 15 - 16 ianuarie temperaturile vor scadea in toata țara.BANAT Media regionala a maximelor termice…

- "Este pentru prima oara dupa revolutie cand o forta politica noua, fara legatura cu vechiul sistem, are sanse reale sa invinga PSD in alegerile locale din Iasi, dupa ce Alianta USR PLUS a castigat alegerile europarlamentare, cu aproape 27- de voturi din judet. PSD a condus judetul 23 de ani din 30,…

- Veste buna pentru un inceput bun de 2020. Baia Mare a depus conceptul inițial in competiția pentru Baia Mare Capitala Europeana a Tineretului 2023. Ii avem alaturi ca parteneri și pe Cluj, Timișoara, Bacau, Iași și Constanța! Lista scurta a finaliștilor va aparea pe 9 martie. Source

- Sfarsitul lunii decembrie ne alinta cu temperaturi calde pentru aceasta perioada a anului. Potrivit meteorologilor, in urmatoarele zile maximele vor ajunge pana la 14 grade Celsius, in sudul tarii.

- Dezvoltarea turismului in Regiunea de Nord – Est a Romaniei si provocarile pe care le aduce industria turistica in contextul necesitatii de protejare si punere in valoare a patrimoniului national au constituit cateva dintre temele abordate la Gala Descopera Nord – Est. La eveniment a participat si primarul…

- 20 de proiecte de hotarare sunt inscrise pe ordinea de zi a ultimei ședințe ordinare din 2019 la Consiliul Județean. Ședința este programata luni, 16 decembrie, cu incepere de la ora 11, iar ordinea de zi este urmatoarea: 1.Referatul de aprobare nr.16768 din 09 decembrie 2019 al președintelui, avizul…

- Ministerul Justitiei urmeaza sa anunte astazi lista finala a candidatilor ramasi in cursa pentru fotoliul de procuror general. Asta dupa ce dosarele celor patru pretendenti au fost revizuite.