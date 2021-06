USR PLUS o propune pe Atena-Adriana Groza în funcţia de guvernator al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării USR PLUS a ales-o pe Atena-Adriana Groza, in urma procesului de selectie, ca propunere pentru functia de guvernator al Administratiei Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii (ARBDD). Conform unui comunicat USR PLUS remis joi, Atena-Adriana Groza are o experienta de peste 20 de ani in conservarea biodiversitatii, dezvoltarea durabila si managementul ariilor naturale protejate, atat la nivel national, cat si la nivel european si international, dar si in implementarea proiectelor finantate din fonduri europene sau nationale. Atena-Adriana Groza este in prezent secretar general si expert-cheie in conservarea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

- USR PLUS a anuntat, joi seara, ca o propune pe Atena-Adriana Groza in functia de guvernator al Administratiei Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii. Aceasta areo experienta de peste 20 de ani in conservarea biodiversitatii, dezvoltarea durabila si managementul ariilor naturale protejate.

- USR PLUS o propune pe Atena-Adriana Groza (51 de ani), absolventa de Biologie la Universitatea din București, in funcția de guvernator al Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunarii. Potrivit USR PLUS, Atena-Adriana Groza are o experiența de peste 20 de ani in conservarea biodiversitații,…

- Un numar de 36 de persoane si-au depus candidatura pentru functia de guvernator al Administratiei Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii, informeaza USR PLUS prin intermediul unui comunicat. Termenul limita pentru depunerea candidaturilor a fost 1 aprilie si urmeaza sa se desfasoare mai multe etape de…

- Pana la 1 aprilie, termenul limita pentru depunerea candidaturilor, s-au inregistrat 36 de candidaturi pentru funcția de Guvernator al Rezervației Delta Dunarii. Pe 26 aprilie va fi prezentata lista scurta de...

- Canalul Letea (foto: ARBDD) Pana la 1 aprilie, termenul limita pentru depunerea candidaturilor, s-au inregistrat 36 de candidaturi pentru funcția de Guvernator al Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunarii, se arata intr-un comunicat transmis vineri de USR PLUS. „Urmeaza a se desfașura mai multe…