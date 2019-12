USR București își alege candidatul la Primăria Capitalei: Nicuşor Dan sau Dragoş Dragoteanu Candidatul USR Bucuresti pentru Primaria Capitalei urmeaza sa fie stabilit sâmbata, în cadrul Conferintei municipale, care se reuneste începând cu ora 10,00. Cei doi înscrisi în cursa sunt Nicusor Dan si Dragos Dragoteanu. Tot sâmbata, dar în cursul dupa-amiezii, vor începe si alegerile pentru noua conducere a organizatiei USR Bucuresti, urmând sa fie desemnati atât presedintele, cât si membrii Biroului Municipal, relateaza Agerpres.

Presedintele interimar al USR Bucuresti, Dumitru Dobrev, a precizat ca membrii Conferintei… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

