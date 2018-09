US Open: Homo Federalis l-a spulberat pe Australopitecul Kyrgios Ceea ce promitea sa fie vedeta zilei - „optimea” dintre veteranul Federer și talentatul dar zurbagiul greco-australian Kyrgios - s-a dovedit o simpla formalitate pentru marele campion elvețian, aflat la cei 37 de ani ai sai intr-o forma de zile mari. Dupa cum glumea McEnroe inainte de meci, Nick a parut ca se straduiește din nou sa piarda și a reușit. Locul patru in clasamentul ATP, promițatorul Alexander Zverev a parasit și el prematur turneul de la US Open, fiind invins surprinzator de compatriotul Philipp Kohlschreiber. A fost 6-7(1), 6-4, 6-1, 6-3 pentru locul 34 din ierarhia mondia Rezultatele… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

