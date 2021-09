Stiri pe aceeasi tema

- Trei astronauti chinezi au revenit vineri pe Terra la finalul unei misiuni-record de trei luni in spatiu la bordul statiei spatiale chineze Tiangong, aflata in constructie, a anuntat televiziunea publica CCTV, potrivit AFP. Echipajul a decolat la mijlocul lunii iunie de pe teritoriul Chinei. Misiunea,…

- Trei astronauti chinezi au revenit vineri pe Terra la finalul unei misiuni-record de trei luni in spatiu la bordul statiei spatiale chineze Tiangong, aflata in constructie, a anuntat televiziunea publica CCTV, potrivit AFP. Echipajul a decolat la mijlocul lunii iunie de pe teritoriul Chinei.…

- Space X este pe cale sa faca istorie din nou: racheta va decola de la Centrul Spațial Kennedy al NASA, Florida, scopul misiunii fiind de a strange fonduri pentru un spital din Memphis. Echipajul este format dintr-un economist, o asistenta, un veteran al Forțelor Aeriene și un artist spațial.…

- Doi astronauti chinezi au efectuat vineri o noua iesire in spatiu pentru a finaliza asamblarea unui brat articulat de pe statia Tiangong aflata in constructie, a declarat agentia din China responsabila de zborurile cu echipaj uman, informeaza AFP vineri, potrivit Agerpres. Aceasta a doua iesire extravehiculara…

- Beijingul a ridicat manușa Razboiului Rece aruncata de Washington. In timpul evenimentelor festive cu ocazia celei de-a 100-a aniversari a Partidului Comunist din China, liderul sau Xi Jinping a declarat "socialismul cu specific chinez" nu numai "un nou model de modernizare a Chinei", ci și "o noua…

- The United States and a coalition of allies accused China on Monday of a global cyber hacking campaign that employed contract hackers, specifically attributing a large Microsoft attack disclosed earlier this year to actors working on Beijing’s behalf, according to Reuters. Opening a new area of tensions…

- Administrația Biden examineaza posibilitatea inființarii unei linii telefonice de urgența cu guvernul chinez, similara cu așa-numitul „telefon roșu” dintre SUA și Uniunea Sovietica din timpul Razboiului Rece, care a permis comunicarea directa cu Kremlinul ca modalitate de a evita razboiul nuclear.…

- Doi astronauti chinezi au efectuat duminica o iesire impreuna in spatiu, prima in tandem pentru China, cu scopul de a lucra la noua Statie Spatiala Chineza Tiangong, informeaza AFP. Trei astronauti chinezi au decolat pe 17 iunie din Desertul Gobi (nord-vestul Chinei) si nava lor a ajuns pe…