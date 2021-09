Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen va efectua luni, 27 septembrie, o vizita oficiala la Bucuresti pentru a prezenta evaluarea privind Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) al Romaniei in cadrul NextGenerationEU, a transmis institutia europeana, informeaza agenția News.ro.…

- „In ceea ce priveste Romania, am asigurat-o pe presedinta Comisiei ca USR PLUS ramane consecvent in apararea reformelor promise si decise la nivelul coalitiei de guvernare si ca speram sa gasim formula sa le ducem mai departe cu aceeasi coalitie, dar mai decisi. De asemenea, m-am bucurat sa aud ca PNRR…

- Premierul Florin Citu a declarat joi, 26 august, la primul Comitet interministerial pentru monitorizarea implementarii Proiectului Romania Educata, ca Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) va fi aprobat pana la finalul lunii septembrie și ca au fost incluse fonduri si pentru proiectul care…

- Exercițiul de imagine al lui Klaus Iohannis. Președintele a participat miercuri la ședința de Guvern pentru a vorbi despre Proiectul sau „Romania Educata”. In fapt, Iohannis a citit de pe foi, la fel și premierul Florin Cițu. Ce ne-a citit președintele Domnule prim-ministru, Doamnelor și domnilor miniștri,…

- Prezent la ședința de guvern pe care o prezideaza miercuri, Klaus Iohannis a spus ca ”România Educata” este un proiect cu legitimitate democratica, bazat pe cea mai ampla consultare naționala în domeniul educației din perioada postdecembrista. ”Astazi este o zi…