- Zeci de migranți care incercau sa traverseze Mediterana pentru a ajunge in Europa au murit cand ambarcațiunea lor a naufragiat in largul unei stațiuni balneare din sudul Italiei, cu aproximativ 120 de persoane la bord, potrivit serviciilor de urgența. Ruta maritima este una dintre cele mai periculoase…

- Un baiat de 17 ani din cartierul Sehitkamil din Gaziantep a supravietuit 94 de ore sub daramaturi, dupa cutremurele devastatoare din Turcia. #UMUTVARUYKUYOK???????? Gaziantep'te Golgeler Apartmaninda 17 yasindaki Adnan Muhammet Korkut, 94. saatte enkazdan sag olarak kurtarildi.????️ Kurtarilma anlari…

- Zborurile de pe doua aeroporturi din Turcia au fost suspendate, in urma cutremurului urias de luni. Aeroportul Hatay, din sud-estul tarii, a fost inchis din cauza pagubelor provocate de dezastru.Zborurile civile de pe aeroportul Gaziantep, in sud, au fost și ele suspendate. Si operatiunile din portul…

- Pașaportul romanesc apare din nou intr-un clasament al celor mai puternice pașapoarte din lume, anunța Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al Romaniei. Anunțul este postat, pe internet, de Centrul InfoEuropa, aflat in subordinea MAE, precum și de Consulatul General al Romaniei la Londra. „Pașaportul…

- Instanta suprema din Nepal a ordonat miercuri eliberarea din inchisoare a lui Charles Sobhraj, infamul criminal in serie francez care a inspirat serialul TV "Sarpele", nominalizat la premii. Instanta a luat acest decret din cauza varstei si a starii de sanatate a acestuia, potrivit purtatorului de cuvant…

