Ursul Arthur a devenit un simbolul revoltei contra ”stăpânilor” din Occident BUCUREȘTI, 6 mai – Sputnik. Incepand de aseara, un nou fenomen a aparut in Romania – un fenomen pe care l-am putea numi revolta fața de umilințele și nedreptațile suferite de romani din partea Occidentului. Culmea, aceasta revolta nu a fost declanșata de un caz suferit de un om – ci de uciderea ursului numit Arthur, fapta odioasa și, se pare, ilegala, savarșita de un austriac de origine nobiliara. Intr-un fel ciudat, glonțul care a ucis ursul e simțit ca o durere de fiecare roman. Ca in Evul Mediu: un prinț austriac a impușcat cel mai mare urs din Romania și din UE>>> … Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

