Stiri pe aceeasi tema

- Azi dimineața, in jurul orei 4, fost capturat ursul care dadea tarcoale in zona cartierului Tudor din municipiul Targu Mureș, conform unui comunicat emis de primarie. Exemplarului, cu varsta de aproximativ 3-4 ani, i s-a montat un dispozitiv de urmarire prin GPS și va fi relocat in zona Rastolița de…

- Autoritațile din Tg.Mureș anunța ca a fost capturat ursul care a fost vazut de mai multe ori pe strazile orașului. Animalul va fi eliberat intr-o padure, anunța Mediafax. Ursul a fost capturat cu ajutorul unei capcane. Aceasta a fost instalata de specialiști pe una dintre rutele ursului.…

- Nunta dintr-o localitate din judetul Arad, intrerupta de politisti O petrecere de nunta, care se desfasura aseara într-o localitate aradeana Simand, a fost întrerupta de politisti. La petrecere participau 43 de persoane - precizeaza politia. Participantii, dar si…

- Consiliul Județean Sibiu a semnat luni, 1 martie 2021, alaturi de Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu, Asociația pentru Protecția Animalelor și a Naturii Animal Life și Asociația Prietenii Berzelor, o convenție de parteneriat prin care este prevazuta procedura de lucru privind rezolvarea sesizarilor…

- Elevi si profesori diagnosticati cu COVID Creste în continuare numarul elevilor si profesorilor diagnosticati cu COVID la noi în tara. Nicoleta Stoian ne ofera mai multe informatii. Reporter: La Alba Iulia, 57 de elevi ai Colegiului Militar "Mihai Viteazul" au fost…

- Un sfert dintre elevii din județul Sibiu vor face ore tot online Un sfert dintre elevii din județul Sibiu, peste 17.000, vor începe cel de-al doilea semestru al anului școlar tot cu ore online. Dupa cum transmite corespondenta RRA, Carmen Vulcan, o singura localitate din…

- Cu siguranta, unii romani din judetul Satu Mare este posibil sa se simta frustrati, nedreptatiti, lasati in voia soartei, in urma atribuirii functiei de prefect unui reprezentant UDMR in conditiile in care UDMR are si presedinte de consiliu judetean si primar al resedintei de judet. Practic, toate functiile…

- Un pacient transferat de la Institutul Matei Balș a murit FOTO: Catalin Radu. Înca un pacient care a fost transferat de la Institutul "Matei Bals" dupa incendiul de ieri si-a pierdut viata. Potrivit Ministerului Sanatatii, este vorba despre un barbat în vârsta…