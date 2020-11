Urmează arestări la Piatra Neamț! Pe listă ar fi doi PSD-iști Presa locala din Piatra Neamt anunta ca, in doar cateva zile, ar urma sa aiba loc arestari in dosarul penal deschis dupa tragedia de la sectia ATI a Spitalului Judetean. Ar urma sa fie retinuti foi fosti manageri PSD ai spitalului, Lucian Micu si Silviu Verzea. Ciolacu vrea pace. Ce propunere i-a transmis lui Iohannis „Surse neoficiale care urmaresc ancheta condusa de procurorul Marius Iacob de la Parchetul General si care cunosc si modul ferm de lucru al acestuia sustin ca e doar o chestiune de zile pana ce acesta va semna mandate de retinere si va propune judecatorului emiterea mandatelor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

