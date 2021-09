Urmează al doilea sezon al serialului „Sex/Life” Netflix a comandat al doilea sezon pentru serialul „Sex/Life”, cu Sarah Shahi in rol principal. Serialul a debutat pe 25 iunie si a fost vizionat, in primele patru saptamani, de pe 67 de milioane de conturi. Stacy Rukeyser, creator, showrunner, producator excutiv si scenarist al serialului, a transmis: „«Sex/Life» este un vis devenit realitate. Sa creezi un show despre sexualitatea feminina emancipata care a fermecat atatea milioane de spectatori nu este doar foarte distractiv, dar si incredibil de satisfacator. Cand ma gandesc la toate femeile care au venit din intreaga lume sa spuna ca serialul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

