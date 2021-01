Stiri pe aceeasi tema

- Poliția Romana a prezentat cazul unui urmarit național care a fost prins de polițiști dupa ce s-a filmat pe Facebook, in timp ce participa la o petrecere: Cum definim ce faci cu mana ta?, s-au intrebat polițiștii tot pe rețeaua de socializare. Un hoț care era cautat de polițiști, fiind dat…

- Un barbat din Teleorman, care era dat in urmarire naționala, a fost prins de polițiștii, sambata seara, la o petrecere organizata in județul Argeș, informeaza site-ul epitesti.ro. "In seara zilei de 16 ianuarie, polițiștii Secției de Poliție Rurala Bascov, impreuna cu luptatori din cadrul Serviciului…

- Poliția Romana a postat un mesaj pe pagina de Facebook azi, de Boboteaza, prin care ii indeamna pe șoferi foloseasca anvelope de iarna. Polițiștii fac legatura cu sarbatoarea zilei și ii atenționeaza pe șoferi ca fetele care cad pe gheața de Boboteaza se marita pe parcursul anului. „In popor se spune…

- Politistul Marian Godina a dezvaluit pe Facebook ce salariu primeste lunar de la Politia Romana. Acesta a facut un anunt similar in 2017, cand, pe internet, politistii erau acuzati ca primesc „salarii nesimtite”. Godina primea atunci 3.000 de lei lunar. „Am luat 4.700 de lei. Nu degeaba, am muncit pentru…

- Un cetatean turc care calatorea ca pasager intr-un autocar pe ruta Turcia-Romania este cercetat penal dupa ce a incercat sa introduca ilegal in Romania, prin PTF Giurgiu-Ruse, bunuri susceptibile a fi contrafacute, in valoare de circa 1,29 milioane de lei, potrivit Agerpres. Un bucurestean…

- Cel mai recent produs Facebook, E.gg, pare la prima vedere o simpla aplicatie de creat colaje, insa reprezinta, mai degraba, o testare a unui tip mai simplu de retea sociala. Citește și: Alexandru Rafila explica ce efecte secundare ar putea avea vaccinul impotriva Covid-19 NPE Team,…

- Sindicatul polițiștilor Europol a publicat un mesaj conform careia agenții din Tulcea au fost amenințați ca daca nu vor aplica zilnic cel puțin o amenda vor raspunde cu capul IPJ. Cine se vaccineaza primul?! Ce spune Orban despre vaccinarea anti-covid in Romania „Planul de amenzi a revenit in plina…

- Manelistul Tzanca Uraganu a facut un apel pe Facebook, dupa ce ar fi participat la o petrecere cu manele oragnizata fara respectarea masurilor impuse de autoritați, in localitatea Comanești, județul Bacau, ca oamenii sa-și amane petrecerile și nunțile in aceasta perioada in care evenimentele private…