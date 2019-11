Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de investigatii criminale de la Inspectoratul de Politie Judetean Buzau, impreuna cu politisti de la Postul de politie comunal Ulmeni au pus in executare mandatul european de arestare emis de Curtea de Apel Ploiesti pe numele unui barbat de 50 de ani din Ulmeni, urmarit la nivel international…

- Politistii romani si partenerii de pe teritoriul statelor membre Schengen au depistat, in ultima saptamana, 662 de persoane, 72 de autovehicule si 35 de documente ce faceau obiectul unor semnalari introduse in Sistemul Informatic Schengen. In perioada 18 - 25 octombrie, au fost localizate,…

- Politistii de investigare a criminalitatii economice au efectuat, in perioada 14 - 20 septembrie, 42 de perchezitii domiciliare si au instituit masuri asiguratorii in valoare totala de peste 7.800.000 de lei in cadrul dosarelor penale intocmite pe numele unor persoane banuite de infractiuni economice,…

- Un cetațean roman in varsta de 42 de ani, din Roman, cautat de anchetatorii germani pentru un furt de 40.000 euro dintr-un magazin, a fost prins in localitatea de baștina sambata, 6 septembrie. Polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Roman au depistat un barbat de 42 de…

- Un tanar de 22 de ani a fost urmarit in trafic, la Teiuș, dupa ce nu a oprit la semnalul polițiștilor. A condus o mașina pe mai multe strazi din oraș și in cele din urma a ajuns cu ea in șanț. Polițiștii au descoperit ca tanarul era sub influența alcoolului. Potrivit IPJ Alba, sambata, […] Citește Șofer…

- Un roman a fost arestat in Marea Britanie pentru trafic de droguri. Polițiștii l-au prins cu 18 pungi de cocaina asupra sa, transmite kentonline.co.uk. Marian Stoica a fost prins de doi polițiști deghizați...

- Politistii din Alba au depistat un autoturism cautat de autoritatile britanice, in valoare de aproximativ 6.000 de euro, care se aflau in posesia unui cetatean din Alba Iulia. Acesta este banuit de tainuire, fapta savarsita in legatura cu inmatricularea autovehiculului, in Romania. La data de 21 august…