Stiri pe aceeasi tema

- Zi palpitanta, astazi, pe autostrada A1, in județul Hunedoara. O mașina care nu a oprit la semnalul agenților de poliție a dat startul unei urmariri care putea avea urmari grave. „Polițiștii din cadrul Biroului Poliției Autostrazi au efectuat semnalul regulamentar de oprire al unui autoturism care se…

- Un tanar de 27 de ani, din Maramureș, s-a ales cu dosar penal marți seara. El a fost prins in timp ce conducea, deși nu avea permis de conducere. In plus, exista suspiciunea ca el ar fi fost drogat. Oamenii legii au acționat la pont, spun surse judiciare. Lucratorii de poliție au primit datele de interes…

- Polițiștii Biroului Rutier Lugoj au oprit pentru control pe strada Ion Huniade din Lugoj, in noaptea de sambata spre duminica, un autoturism condus de catre un barbat in varsta de 26 ani. „Intrucat conducatorul autoturismului avea un comportament agitat și confuz, s-a procedat la testarea acestuia cu…

- Un tanar in varsta de 34 de ani din satul Talmaza, raionul Ștefan Voda, a ramas fara permis de conducere și a fost condamnat la un an de inchisoare cu suspendare pentru o perioada de un an, dupa ce acum jumatate de an a atacat polițiștii de patrulare care l-au oprit in timp ce acesta conducea un automobil…

- Un barbat in varsta de 27 de ani a fost oprit de polițiști pe o strada din Timișoara. Oamenii legii au constatat ca șoferul nu are permis de conducere și, in plus, era drogat. „La data de 12 septembrie, in jurul orei 17:00, polițiștii Secției 4 Timișoara au depistat un barbat, in varsta de 27 […] Articolul…

- Un „HAIDUC” de 81 de ani din Maramureș fara sa dețina permis de conducere a provocat un accident grav pe D.J. 185 Ieri, 11 septembrie, la ora 15.00, polițiștii au intervenit la un accident rutier produs pe D.J. 185, in localitatea Valeni. La fața locului, polițiștii au stabilit faptul ca, in timp ce…

- La data de 29 iulie 2023, in jurul orei 17.30, polițiștii Serviciului de Ordine Publica, in timp ce acționau pe raza orașului Zlatna, au efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism. Conducatorul autoturismului a ignorat semnalul polițiștilor și și-a continuat drumul, acesta fiind urmarit,…