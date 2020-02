Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer care transporta tigari de contrabanda, urmarit de politistii de frontiera pe ruta timiseana Grabat-Lenauheim, joi seara, l-a lovit pe unul dintre acestia in timp ce se incerca retinerea lui. Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei de Frontiera Timisoara, Mihaela Les, politistii…

- Soferul unei masini care transporta tigari de contrabanda a refuzat sa opreasca, joi seara, la semnalul unui echipaj al Politiei de Frontiera Timis, motiv pentru care politistii au pornit in urmarirea acestuia. In timpul urmaririi, barbatul a acrosat autospeciala, apoi a devenit violent si a lovit un…

- Un polițist de frontiera a fost batut de un contrabandist la Lenauheim, in Timiș, intr-un incident violent produs joi seara. Contrabandistul a avariat și mașina polițistului, potrivit Observator TV. Conform anchetatorilor, agresorul e un individ acuzat de trafic de țigari. Polițiștii de frontiera au…

- Politistii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontiera Suceava au depistat in trafic un autoturism Audi A6, condus de o femeie din Suceava, care transporta aproximativ 3.000 pachete de tigari in valoare de peste 34.000 lei, marfa ce urma sa fie comercializata pe piața neagra…

- Politistii mehedinteni au identificat in ziua de 6 februarie un barbat de 28 de ani, din localitatea Breznita Ocol, banuit de savarsirea infractiunilor de distrugere si conducerea unui autovehicul, fara a poseda permis de conducere.

- Politistii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontiera Satu Mare au oprit in trafic o autoutilitara, in care au fost descoperite, trei genți cu 500 pachete cu țigari de contrabanda, in valoare de 5.850 lei, pentru care soferul nu detinea documente de proveniența. Ieri, 19…

- Politistii de la Brigada Rutiera au efectuat semnalul de oprire pentru o masina Mercedes inmatriculata in Elvetia. Soferul nu a oprit, asfel ca agentii au pornit la urmarirea acestuia. In timpul urmaririi, fugarul a lovit o autospeciala de politie, o agenta fiind ranita usor. Pe strada Nicolae Caramfil,…

- Politistii ialomiteni au fost nevoiti sa traga 13 focuri de arma pentru a opri o autoutilitara inmatriculata in Marea Britanie, care a ajuns pe teritoriul judetului Braila in incercarea de a scapa de oamenii legii, iar in final soferul autoutilitarei a lovit o autospeciala a IPJ Braila si apoi s-a…